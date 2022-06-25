Популярна телеведуча і зірка "Нового каналу" Леся Нікітюк, яка залишилася в Україні під час війни і стала допомагати волонтерам, здивувала розповіддю про свою незвичайну колекцію. На сторінці телеканалу опублікували знімок Лесі в патріотичному образі, а в підписі до нього написали про її захоплення.
Як виявилося, Леся колекціонує вироби, виготовлені на найстаріших підприємствах України. А саме – українські порцелянові вироби. За словами телезірки, їй вдалося знайти багато виробів з порцеляни 70-х років.
"Їх виготовили на Полонському порцеляновому заводі на Хмельниччині. Наприкінці 80-х років XIX століття на землях Полонського району, багатих сировинними запасами каолінів, польових шпатів і кварцу, почали виникати порцеляново-фаянсові виробництва. Фарфоровий завод був відкритий в 1889 році", - розповіла Никитюк.
Вона також зазначила, що зараз багато порцелянові заводи припинили свою роботу, однак, їй хочеться, щоб вони відновилися. "Сьогодні важливо підтримувати все українське", - вважає Леся.
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