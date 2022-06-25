Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны запустила социальный проект по поиску пропавших людей, поделилась в своем Instagram снимком, на котором позирует возле роскошного авто. Это фото было сделано в феврале еще до начала войны, и телезвезда собиралась разыграть эту машину.

Однако, из-за боевых действий розыгрыш пришлось отложить, но теперь Катя решила к нему вернуться. Опережая вопросы поклонников телеведущая рассказала, что автомобиль для розыгрыша уже был куплен, однако он не пригодный на передовой, так что она собирает средства на внедорожник для ВСУ. О всех деталях нового конкурса Осадчая рассказала в подписи к публикации.

"Война изменила планы каждого из нас, но машина была приобретена и поэтому мы приняли решение возобновить конкурс и все же найти ее владельца, но главное – с помощью этого розыгрыша и участвующих собрать деньги на авто для ВСУ. Опережая ваши вопросы: этот автомобиль, мы не можем передать ВСУ, он не готов выполнять нужные функции, но мы уже почти едем забирать с покраски внедорожник для наших защитников. Отчеты скоро будут. Итак, попрошу вашей помощи", - написала Катя и добавила условия нового розыгрыша.

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