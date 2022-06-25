Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк стала популярна в Инстаграм после того, как объявила об их отношениях. Активно рассказывая о себе и об их жизни, Кристине удалось запомниться и привлечь свою аудиторию.

Сейчас она вместе с мужем находится в Киеве, а потому решила прокомментировать ситуацию - по нашим землям было выпущено 48 ракет, оккупанты продолжают разрушать дома украинцев.

«Please STOP!!!!!! Я каждый день в шоке, но каждый день я в большем и большем шоке, как можно запускать столько ракет, убивать людей и думать, что это норма… Пожалуйста, не останавливайтесь кричать на весь мир, что в Украине очень жестокая война!!!!Мы УСТОИМ! Боже, храни наших защитников!!!!!! 💙💛 спасибо каждому!» – выразилась Кристина.

В сети также поддержали:

«Боже, прости нас и помоги Украине! 💙; 💛🙏Боже, сохрани Украину🥺🙏🏻; Помоги Боже нашим воинам!; Я видела как она летела у себя в городе 😈».

Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Владимир Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука добавила в стильный образ нотку патриотизма.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука зарядила позитивом в смутное время, обратившись к украинцам.

Также Politeka писала, что жена Остапчука заявила, почему больше не желает переезжать из Киева.