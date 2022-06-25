Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно развелась с мужем Владимиром Дантесом и уже нашла нового бойфренда, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, утром 25 июня звезда опубликовала пост, в котором предложила поклонникам прислать ей свои варианты перевода ее песни "Разноцветная", релиз которой состоялся незадолго до начала войны.

"Накануне войны я выпустила трек raznotsvetnaya. Но сейчас для всех нас существуют только два цвета – желтый и голубой. И именно их не хватает моей песне! Поэтому я ОБЪЯВЛЯЮ КОНКУРС на лучшую адаптацию трека raznotsvetnaya на украинском!", - заявила артистка.

Теперь же Надя записала видео в сторис, в котором рассказала, что за несколько часов ей прислали более 150 вариантов перевода "Разноцветной". Певица просто в шоке, признается, что не ожидала такой активности от поклонников.

"Друзья, только что увидела, что уже более 150 вариантов текста на песню "Разноцветная". Я даже не ожидала, что их будет настолько много. И у меня впереди много работы, чтобы найти тот клад. Спасибо вам за активность", - обратилась Дорофеева к поклонникам в сторис.

Напомним, "Поддерживать все украинское": Никитюк рассказала о своей необычной коллекции.

Как сообщала Politeka, "Вы как никто другой знаете…": Остапчук обратился к чехам на благотворительном концерте.

Также Politeka писала, что "Патриотическая миссия": Полякова собралась покорять еще одну страну, подробности.