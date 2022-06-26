Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно выступала для военных и продолжает помогать всем, чем может, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса рассказала в соцсети, что присоединилась к благотворительному аукциону украинских актеров.
В рамках этого аукциона Ольга выставила на продажу свою роскошную вышиванку ручной работы, которую купила в Карпатах. Также звезда показала эту вышиванку на камеру, и она действительно выглядит роскошно – белая с красивой разноцветной вышивкой.
В подписи к публикации Сумская рассказала об этом благотворительном аукционе, его целях, а также назвала стартовую цену своего лота – 5 тысяч гривен. "Друзья! Сегодня я присоединяюсь к актерскому благотворительному аукциону @act_lots, цель которого собрать пять карет скорой помощи! Мой лот – это борщевка ручной работы с оригинальным орнаментом. Покупала вышиванку в городе Яремче, это ручная работа местных мастеров… Верю, что она принесет радость и счастье ее будущей владелице. Все средства от продаж пойдут на приобретение машины скорой помощи. Присоединяйтесь, друзья!", - рассказала Оля.
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