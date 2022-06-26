Популярная украинская певица Злата Огневич, которая с начала войны много гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила необычное фото, как покорила гору Говерлу.

Как известно, Говерла – самая высокая гора в украинских Карпатах, ее высота достигает 2061 м над уровнем моря. По словам Златы, это была ее давняя мечта, и теперь она ее осуществила. На снимке счастливая артистка в спортивном наряде стоит на верхушке горы и держит в руках украинский флаг.

В подписи к публикации Огневич рассказала, кому посвятила это свое достижение: "Осуществила давнюю мечту и хочу посвятить это восхождение особым людям – Героям из Азовстали. Именно сегодня во всех крупных городах мира прошли мирные митинги в их поддержку. Наши Герои находятся в плену, сильные, мужественные, несгибаемые парни и девушки ждут возвращения домой, к своим родным. Каждый день я жду новостей, каждый день мечтаю, чтобы произошло чудо!".

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