Популярная украинская певица Злата Огневич недавно заявила, что очень устала морально из-за множества негативных событий и нуждается в неком отдыхе, вдали от социальных сетей и бурных будней. Поэтому она отправилась в горы.
так, Злата решила покорить Говерлу и поднялась туда во время экскурсии, эмоциями после своего путешествия звезда поделилась в Инстаграм. Также артистка рассказала, что осуществила давнюю мечту и хочет посвятить это восхождение особым людям – Героям из Азовстали.
"Именно сегодня во всех крупных городах мира прошли мирные митинги в их поддержку. Наши Герои находятся в плену, сильные, мужественные, несгибаемые парни и девушки ждут возвращения домой, к своим родным. Каждый день я жду новостей, каждый день мечтаю, чтобы произошло чудо!".
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Также Огневич показала, как веселится на пути к отдыху, который решила себе устроить перед очередным путешествием.
«Эмоционально истощенная, мне нужен детокс. А лучший детокс – это горы! Связь не гарантирую, красоту покажу» - рассказала под новыми кадрами Злата.
Мы писали ранее, артистка порадовала рассказом: она вернулась домой с концертов не просто так, а ради встречи с семьей на празднике.
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