Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист. Звезда был женат на Наде Дорофеевой, но после совместной 10-летней истории пара решила разойтись после начала войны. Уже стало известно, что Дорофеева ушла к другу семьи Михаилу Кацурину. При этом его бывшая жена Даша Кацурина не против проводить время с Дантесом в Киеве. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Оказывается, моя утренняя сторис о том, что я проснулся под свист ракет над головой, а потом взрывы - это нарушает правила сети. Хм, ну прикольно", - написал Владимир, рассказывая о своем плохом утре.

После этого Дантес показал, что именно стало причиной, по мнению Инстаграм, удаления его сторис.

"Тю, ***", - написал Дантес.

Напомним, Дорофеева после драмы с Дантесом и Кацуриными неожиданно обратилась к украинцам

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