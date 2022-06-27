Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист. Звезда был женат на Наде Дорофеевой, но после совместной 10-летней истории пара решила разойтись после начала войны. Уже стало известно, что Дорофеева ушла к другу семьи Михаилу Кацурину. При этом его бывшая жена Даша Кацурина не против проводить время с Дантесом в Киеве. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Оказывается, моя утренняя сторис о том, что я проснулся под свист ракет над головой, а потом взрывы - это нарушает правила сети. Хм, ну прикольно", - написал Владимир, рассказывая о своем плохом утре.
После этого Дантес показал, что именно стало причиной, по мнению Инстаграм, удаления его сторис.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Появились кадры и подробности ракетного удара по Киеву, есть пострадавшие: "В результате вражеского обстрела..."
Жена "Холостяка" Добрынина честно показала обвисший живот в купальнике перед зеркалом: "Не Белла Хадид, конечно..."
"Никто никого не будет жалеть": Арестович рассказал, что будет с белорусами, если они сунутся в Украину
Витвицкая честно показала, каких трудов ей стоит похудение летом: "Как только может!"
"Тю, ***", - написал Дантес.
Напомним, Дорофеева после драмы с Дантесом и Кацуриными неожиданно обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что экс-муж Дорофеевой Дантес после того, как Надя ушла к Кацурину, рассказал о самом важном дне
Также Politeka писала, что Дантес после развода предложил украинцам необычный челлендж