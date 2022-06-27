Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны запустила социальный проект по поиску пропавших людей, решила высказаться по поводу обстрелов Киева. Как известно, вместе с Юрием Горбуновым артистка с детьми живет под столицей.

«Киев, утро воскресенья, лето, июнь. Какая же бесконечная злоба и боль. Сколько еще предстоит человеческим трагедиям, чтобы тварь успокоилась. Мы не покоримся, это уже должно было быть понятно… На видео спасение женщины из-под завалов, откуда достали и ребенка.

Боже, сколько еще должно прозвучать наших молитв, чтобы это остановить? Иногда мне кажется, что Бог, или вселенная, или просто мировая справедливость - нас не слышат и ВСУ наши боги теперь🙏🏻» - написала Катерина.

В сети пользователи поддержали негодование Катерины: «Слава нашему сильному и мужественному военному и украинскому народу, который духом не победен!; Пусть хоть мама у девочки будет жива🙏🏻; Злость и ненависть переполняют душу, как видишь такое; За что? За что убивать мирных людей? Отбросы, изверги, твари, мерзавцы! Вам это не пройдет! 🤬; Единственная Надежда на ВСУ🙏Столько злости и боли во мне от всего этого».

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