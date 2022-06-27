Наталья Могилевская рассказала о том, как в ее доме в Буче похозяйничали россияне.

Как пишет Politeka.net, в новом интервью певица поделилась своей болью. Могилевская на протяжении 4 лет жила в Буче, поэтому признается, что зверства оккупантов в этом городе стали для нее особенно тяжелым испытанием.

«Есть места, где самой хочется пострелять. Когда я увидела Бучу, хотелось все что угодно творить. Потому что это настолько…невозможно просто!», - призналась певица.

У Могилевской в Буче был дом, однако, по признанию артистки, набег орков он не пережил. Певица рассказала, что какое-то время в нем жили оккупанты. По словам Могилевской, ей до сих пор тяжело смириться с тем, что они трогали ее личные вещи.

«В доме жили орки. Было все раскрадено: даже тапки, даже постельное белье, даже матрасы, даже решетка с плиты – просто все. После этого они ушли, а его еще и разбомбило. То есть здания вообще нет…Это настолько неприятно, когда другие люди прикасаются грязными руками твоего интимного. Это будто твое тело кто-то трогает. Ну настолько это больно и неприятно, что я не могу передать!», - призналась Могилевская.

Певица призналась, что ей тяжело об этом говорить.

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