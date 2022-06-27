Как пишет Politeka.net, популярная певица и героиня второго сезона «Холостячки» поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами.

Накануне Огневич отправилась в Карпаты, где покорила Говерлу. Певица публиковала у себя кадры из поездки, наслаждаясь неописуемой красотой Карпат. После прогулок по горам и единения с природой ее ждала дорога домой.

Как выяснилось, певица поехала поездом. При этом Огневич записала кадры, на которых рассказала об условиях транспортировки.

«Еду и тихо радуюсь, что мир поездов без кондиционера существует. Но где-то в уголках тихо плачут остальные», - с юмором написала Злата. При этом певица явно понимает, что ее подход к температурному режиму вряд ли поддерживают другие люди.

«Но, если серьезно, поезд без кондиционера летом – это просто адский трэш!», - уверенно заявила Огневич.

Отметим, что после покорения Говерлы Огневич сообщила, что наконец осуществила свою мечту. Она также посвятила свое восхождение героям из «Азовстали».

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