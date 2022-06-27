Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Добрынин поделился сториз, посвященным жене и сыну Лео.
Длбрынин признался, что пересматривает фото из их совместных путешествий, которые были сняты еще до войны.
«Какая у меня невероятная семья. Сказочная и цветочная жена. Которая на расстоянии тысяч километров. Очень по малому и ей скучаю, она утомлена новостями, нервами, но все такая же прекрасная и сильная. Она подарок мне. Свет, который поддерживает своих парней», - восхищенно написал Добрынин.
Он добавил, что в это тяжелое для страны время все украинские женщины демонстрируют впечатляющую силу ради своих детей.
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«Все наши женщины – невероятные. Сильные и мудрые. Ради них и детей мы победим. Лав ю, крошка», - написал Никита.
Свои пост он иллюстрировал милыми фото с женой и сыном.
Сейчас Квиткова с их маленьким сыном Львом находится в Хорватии. Добрынин же остался в Украине.
Напомним, Кароль едко посмеялась на "хорошими русскими" после обстрела.
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