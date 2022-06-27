Как пишет Politeka.net, после замечания сына Цибульской пришлось прокомментировать, как она относится к своей фигуре.

Певица снимала Сториз со своим сыном Нестором, позируя в купальнике, когда мальчик неожиданно обратил внимание на ее фигуру.

«Ма, может сядешь на диету? А то уже…», - поинтересовался Нестор, потрепав маму за бока.

После этого поклонники поинтересовались, стесняется ли Цибульская своей фигуры.

«Я не стесняюсь! Я просто сказала своему телу, и мой сын сказал моему телу, что я разожралась. Посмотрела фотки, где я красивая и стройная и захотелось назад. Так что надо как-то брать себя в руки и не заедать стрес…а заливать», - пошутила Цибульская. В этот момент она поливала из шланга зелень.

В беседе с поклонниками певица также призналась, что всеми силами не дает своей «крыше поехать» на фоне всего ужаса в стране.

«Потому что если она поедет – финал один. Фиаско. А когда ты держишься – вариантов миллион. Они не простые. Но точно есть», - написала Цибульская.

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