Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк", а также победительница сезона с Никитой Добрыниным. Пара счастливо живет в браке и уже растит маленького сына Льва. Недавно Никита сделал сюрприз своей супруге и отправил ее с ребенком на курорт, чтобы они немного отдохнули после тяжелых месяцев жизни вне дома.

Сама Даша часто рассказывает в Инстаграм о том, как ей живется и как она проводит будни с сыном сейчас на отдыхе. В этот раз Квиткова поделилась забавной историей.

«Ну и немного приятностей! Пока в Тик-Токе мне дают 30-35 лет, продавец мороженого дал мне 17 и назвал янг мамми! Он так и спрашивает: вам 17? А я говорю: нет, мне 24 будет только. И он был в шоке, это так приятно! Порадовало» - поделилась Даша своими впечатлениями после еще одного дня на курорте.

Девушка стала знаменитым блогером и часто делится личными кадрами в сети, рассказывает о себе и интригует деталями своего похудения. Как известно, Квиткова после беременности все еще пытается сбросить лишнее и не скрывает: ей есть над чем работать.

В День отца она ожидаемо решила уделить больше времени семье, поэтому обратилась к возлюбленному из отпуска:

"С Днем отца, любимый. Выспись, пока нас нет" - напомнила Квиткова своему супругу.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако показала, кто греет ее ночами.

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