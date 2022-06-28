Дженнифер Лопес уже через месяц исполнится 53 года, исполнительница в свою очередь с удовольствием показывается на публике и доказывает: это всего лишь цифра. Артистка выглядит действительно значительно моложе своих лет и при правильном уходе за собой доказала, что с возрастом можно становиться только лучше.
По этому поводу поклонники опубликовали несколько ярких кадров в Инстаграм. Подборка демонстрировала любовь Лопес к ярким образам, ее манеру подчеркивать формы не только декольте, но и смелыми вырезами.
Также Лопес любит эксперименты с прической, в сети это оценили:
«Она самое яркое пламя🔥; Очень красиво, безумие😍; Один из моих любимых снимков с ней! Потрясающе 🙌🔥; Ты красивая женщина с прекрасным Духом ❤; лучший образ на свете; Беллисима❤️Гордись девочка❤️ где твои 52?? Даже каких-то 20 не похоже».
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Мы также писали, на данный момент Лопес продолжает свои отношения с Беном Аффлеком, с которым сошлась в прошлом году после двадцатилетнего перерыва.
Они объявили о своих отношениях в социальных сетях и поделились яркими кадрами из дня рождения Лопес. А в этот раз их застали на свидании во время прогулки, артисты продолжают свободное время уделять друг другу.
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