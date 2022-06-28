Популярная блогерша и жены главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая меньше года назад родила мужу сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила снимки из новой фотосессии с сыном на отдыхе за границей.

На новых фото счастливая Даша позирует на прогулке по улицам хорватского города Макарска, где сейчас отдыхает. На руках красотка держит маленького сына Льва, которому скоро исполнится годик. Как видно, на прогулку Квиткова вышла в легком стильном наряде – белом топе и длинной цветастой юбке, а на ее ногах удобные сандалии. Волосы красотки собраны в небрежный хвостик на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Даша написала: "Всегда рядом, всегда вместе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото красотки, засыпая ее с сыном комплиментами: "Как мило", "Какие красивые", "Милые такие, вы крутая мама", "Так красиво. Так ощутима ваша любовь и позитив", "Очень красивые! Мамочка умница, в хорошей форме", "Какие красивые", "Как же Вам подходит этот город. Гармонично вписались в колорит", "Красотка, вам идет материнство", "Какие вы классные", "Такие милые", "Пусть так будет всегда!".

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