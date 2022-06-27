Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно развезлась с мужем Владимиром Дантесом и уже нашла нового бойфренда, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в своем микроблоге фрагмент нового клипа с Артемом Пивоваровым похвасталась важным достижением.

Как оказалось, новая совместная работа Нади с Пивоваровым имеет большой успех среди украинцев – клип на песню "Думи" посмотрели уде более 5 миллионов пользователей. И это меньше, чем за месяц – премьера состоялась 3 июня.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Уже 5 млн наших общих Дум". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Усердно идем к 10-ти миллионам", "Молодцы", "Вы с Артемом – не просто музыканты. Вы настоящие волшебники. Я безгранично благодарна вам за те эмоции, которые я испытываю всякий раз, когда слушаю эту песню", "Вы лучшие!", "Песня просто огонь. Трогает до глубины души", "Лучшая работа", "Ждем украинские песни и альбом", "Эта песня заслуживает этого", "Песня и клип шикарные", "Вы с Артемом больше молодцы", "Очень хочется услышать еще дуэтную песню с Артемом", "Просто красота".

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