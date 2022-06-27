Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Младший сын пары частенько попадает на камеру. Новое милое фото с маленьким Сашей опубликовала Кристина на своей странице в Инстаграм.
На фото младший сын телеведущего Григория Решетника запечатлен в надувном бассейне. Светловолосый мальчик сидит в воде, держит в руках ведро из которого поливает себя и игрушку. Он выглядит очень серьезным и увлеченным процесом. Похоже это одно из любимыз развлечений малыша.
"У нас сегодня очень жарко", - подписала кадр Кристина Решетник и оставила рядом сердечко.
Стоит напомнить, что Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года.
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Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.