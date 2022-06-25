На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила кадри зі спортзалу, на яких сміливо показала фігуру в коротенькому спортивному топі та міні-шортах.

"Зараз в нашому житті (по-можливості) повинне буде щось, що сильно надихає, розвантажує і просто допомагає забути на якусь годину про новини, проблеми і все інше 🤷🏻‍♀️ В мене - це спорт! Я щаслива зараз, як дитя, що з’явилась можливість тричі на тиждень годину часу присвячувати тільки собі", — поділилася Христина.

При цьому Решетнік зізналася, що за час повномасштабного вторгнення рф набрала зайву вагу.



"Особисто бажаю це кожній! Особливо мамі! Особливо - багатодітній!!! Це - найбільший кайф в житті робити те, що приносить задовлення і внутрішній спокій! До речі, за час війни я серйозно так набрала зайвих кг 🥴 Як думаєте скільки? 🐖", — розповіла дружина зірки.

Шанувальники в коментарях припускають, що дружина телеведучого набрала 5-7 кг, та засипають Христину компліментами:

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"Ви мені чимось нагадуєте Кейт Міддлтон )) Ви така мила😍";

"Але по вас не скажеш, що є зайві кг";

"Прес красивий".

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