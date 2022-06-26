Ведучий найпопулярніших українських шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорій Решетнік та його дружина Христина розповіли про обстріли Києва.

На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила кадри ракетних ударів рф по Києву та Харкову та розповіла історію порятунку 8-річної дівчинки з-під завалів у столиці.

"Неділя. 6 ранку. Сім’я спала в себе вдома і тут прилетіла ракета з раші по «воєнному об’єкту». Розумію, що Нас хочуть залякати, я розумію, що війна, але я відмовляюсь розуміти, чому повинні страждати безневинні діти 😭", — пише Христина.

Дружина зірки також задає риторичне питання: невже в 21 столітті світова спільнота не може нічого зробити, щоб припинити ракетний обстріл міст в центрі Європі.

"Але гинуть діти!!! Наші українці, їх батьки, військові - теж чиїсь діти! А всі бояться 3 Світової, яка по-факту уже розпочалась 24 лютого… Для нас вона уже триває 123 дні", — наголосила Решетнік.

Григорій теж показав кадри зруйнованої ракетним ударом багатоповерхівки.

"Київ сьогодні… Вже, навіть, слова підібрати складно. Шалена лють, біль, співчуття… Але в той самий час віра в країну та ЗСУ 💪Боже, бережи Україну!", — написав телеведучий.

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