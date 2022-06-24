Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і зірка "Холостяка". Також знаменитість веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу вирішив показати, як повернувся назад у спортзал.

"Побачивши останній пост своєї красуні Христини я миттєво примчав в спортзал, щоб почати тренування. Так, я тут був дуже давно, але прийшов час дій, тренувань, щоденної роботи над собою. Ми повинні бути сильними, витривалими, стійкими не тільки психологічно, а й фізично - тоді ми станемо ще більш непереборними!",- написав Решетник.

Фанати поставили тисячу лайків і написали коментарі:

"Гриша, ти молодець", "ми не втомилися вдома, а знаєте, як втомилися наші захисники, які вони стали нервові і вони вже не витримують", "та у вас красуня дружина".

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