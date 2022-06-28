Популярная украинская телеведущая, блогерша и инфлюэнсер Леся Никитюк, которая во время войны осталась в Украине и начала активно помогать волонтерам, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз в своих сторис телезвезда рассказала о посылке, которую получила от поклонницы из Испании.

По словам Леси, некоторое время назад ей написала подписчица из Испании и сказала, что хочет "передать привет" и отправить небольшую посылку, чтобы здесь в Украине устроили небольшую сиесту для людей в приюте. Теперь телеведущая забрала эту посылку и показала ее распаковку.

"У меня нет слов, просто нет сов. Посмотрите, сколько всего. Здесь и испанские закрутки, здесь и тунец – в больших банках и его здесь очень много, оливки, колбасы, детям сладости", - рассказывает Никитюк за кадром, демонстрируя содержимое упаковки.

Также Леся показала девушку по имени Маричка, которая и прислала такой гостинец в Украину. Ну и конечно телезвезда лично поблагодарила поклонницу за такую посылку.

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