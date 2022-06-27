Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Алена Шоптенко, которая во время войны стала очень редко публиковать новые посты в своем микроблоге в Instagram, снова появилась и обратилась к поклонникам за помощью.

На своей странице Алена публиковала очаровательное фото в красивой темной вышиванке. Похоже она запечатлена в момент танца прямо посреди улицы, а ее волосы развеваются на ветру.

В подписи к публикации Шоптенко рассказала о масштабном танцевальном флэш-мобе, который она с другими хореографами организовывает на одной из главных площадей Вены в Австрии. Танцовщица подчеркнула, что это мероприятие они организовывают в поддержку Украины, там также будут собираться средства на благотворительность.

"Дорогие мои подписчики! Мне очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, те, кто сейчас в Вене, присоединяйтесь! Никакая особая танцевальная подготовка не требуется, только ваше время и готовность представлять нашу культуру. Нельзя допускать, чтобы о нас забыли! Нельзя допускать привыкания к войне и насилию. Мы стоим за ценности всего цивилизованного мира, защищая свою землю, свободу и культуру. До встречи! Буду очень благодарна за распространение информации. Слава Украине!", - написала Алена.

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