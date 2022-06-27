Украинский теле- и радиоведущий Слава Демин рассказал о матери, которая подала на него в суд.

Как пишет Politeka.net, Слава Демин - известный украинский теле- и радиоведущий. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Слава в интервью "Зірковому шляху" решил рассказать о матери, которая сейчас подала на него в суд.

Как оказалось, отношения у сына с матерью с самого детства не задались. В детстве она постоянно била Демина и у него оставались на ногах следы крови и синяки. Знаменитость практически не общается со своей матерью и война на это никак не повлияла. Сейчас женщина живет в Испании и решила подать на сына в суд.

"С ней все хорошо, она в Испании жила еще до войны. Мне кажется, мама не может подавать в суд на сына, чтобы получать алименты... В Испании она живет за что-то. Так что работает, а просит алименты в Украине. Странно, потому над этим работает мой адвокат", - рассказал Демин.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Боже, какой ужас. Это не посторонний человек, это же мама. У меня в голове такое не укладывается", "Ужас. Это же не "мама".

Напомним, Демин искупал в комплиментах Ребрик после совместной работы

А еще Politeka сообщала, что Лорак расплакалась из-за ненависти украинцев к ней, Демин выдал детали

Также Politeka писала, что Демин во время воздушной тревоги показал видео, в котором узнает себя каждый украинец



