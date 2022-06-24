Украинский ведущий и журналист Слава Демин вспомнил о своем общении с певицей-запроданкой Ани Лорак. В програме "Зірковий шлях" он отметил, что помнит, как певица плакала и не понимала, почему украинские слушатели ее возненавидели.

По словам Демина, много лет назад началась первая волна хейта Ани Лорак, которая активно выступала в рф после событий 2014 года. Тогда певица сидела в Киеве и не понимала, почему на нее выпало сколько хейта, почему травят только ее, ведь в россии выступает много украинцев.

По его мнению, украинцы в праве делать выводы из ее молчания, а сам телеведущий уверен, что звезда "потеряла" всех поклонников в Украине из-за отсутствия какой-либо позиции.

"Допустим, что впервые тебя подставили, был определенный заказ, чтобы сделать из тебя не певицу номер 1, и это удалось. Потому что ты молчала. Я уже тогда говорил, что нужно не просто отмалчиваться. Нужно высказать свою точку зрения. Теперь же она потеряла всех поклонников в Украине и этого не изменить", – сказал Слава Демин.

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.