Сначала он удивился, что его соведущей будет не Ирина Хоменко, с которой он работал на пробах, а Лилия Ребрик.

Украинский ведущий и журналист Слава Демин рассказал, как проходил его кастинг на роль ведущего проекта "Ранок з Україною" и признался, что думает о своей коллеге Лилии Ребрик. Именно с ней он будет вести шоу.

Он отметил, что сначала прошел обычные пробы: прочитал текст в студии, пообщался с будущей соведущей, взял интервью у гостя. А потом, на втором этапе, его послали к психологу - он определил психотипы и спрогнозировал успех работы в паре сооведущих.

После успешно пройденного кастинга Славе Демину сообщили, что его соведущей будет не Ирина Хоменко, с которой он работал на пробах, а Лилия Ребрик.

"Мне с Лилей клево! Единственное, могу сказать, что она очень сильная женщина! По ней сразу видно, что она главная в отношениях. Но это круто, это новый вызов для меня! Думаю, пройдет немного времени, и мы доверимся друг другу. В первом эфире она взяла меня под свое крыло, и очень правильно, ведь я новичок, а она столько лет на шоу", – прокомментировал Слава Демин.

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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