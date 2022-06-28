Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны остается в Украине, поделилась в своем Instagram кадрами трагедии в Кременчуге. Как известно, 27 июня российские оккупанты двумя ракетами попали в торговый центр в Кременчуге на Полтавщине. По последние данным в результате трагедии погибли 15 людей, но количество жертв возрастает, также несколько десятков людей получили разной степени тяжести ранения.

В своем посте Катя опубликовала видео с моментом масштабного пожара, который возник в результате "прилетов" российских ракет. Также телезвезда высказала свое мнение о российских нелюдях, которые это делают. Осадчая напомнила россиянам, как украинцы сочувствовали им, когда случился масштабный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 людей, среди которых 37 детей.

"Тысячи людей в торговом центре, рядом ни одного военного объекта! Мы сочувствовали российским родителям, когда их дети сгорели заживо в торговом центре в Кемерово, а теперь эти самые родители, нас жгут заживо, только представьте масштаб цинизма нации. Это геноцид, это уничтожение населения. Мир, остановите это. Нам нужно закрытое небо!", - написала Катя.

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