Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич вирушила в Карпати, де підкорила вершину Говерли. Співачка публікувала у себе кадри з поїздки, захоплюючись красою природи. Кілька годин тому вона розповіла в Instagram про наслідки походу.

Співачка зізналася, що вона вже повернулася додому, а фізична втома почала відчуватися тільки зараз.

"У мене почалася крепатура. Але морально я оновилася: я ночувала в наметі, чула спів птахів, розмову природи. Це дуже круті відчуття. Наскільки ж наша країна красива, неймовірно красива. Її краса не вкладається в свідомість. Я подумала, що створю ще одну сторінку, яку присвячу горам і подорожам", - розповіла Злата Огневич.

Крім того, співачка зізналася, що на вершині Говерли згадала своє кримське походження.

"На Говерлі я згадала своє кримське походження. Це найкраще відчуття, яке може бути", - додала Злата Огневич.

Нагадаємо, що Огневич похвалилася несподіваними приємностями за лаштунками.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич зібралася в концертний тур разом з "Квартал 95".

Також Politeka писала, що Огневич похвалилася вечірніми розвагами в поїзді.