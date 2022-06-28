Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич вирушила в Карпати, де підкорила вершину Говерли. Співачка публікувала у себе кадри з поїздки, захоплюючись красою природи. Кілька годин тому вона розповіла в Instagram про наслідки походу.
Співачка зізналася, що вона вже повернулася додому, а фізична втома почала відчуватися тільки зараз.
"У мене почалася крепатура. Але морально я оновилася: я ночувала в наметі, чула спів птахів, розмову природи. Це дуже круті відчуття. Наскільки ж наша країна красива, неймовірно красива. Її краса не вкладається в свідомість. Я подумала, що створю ще одну сторінку, яку присвячу горам і подорожам", - розповіла Злата Огневич.
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Крім того, співачка зізналася, що на вершині Говерли згадала своє кримське походження.
"На Говерлі я згадала своє кримське походження. Це найкраще відчуття, яке може бути", - додала Злата Огневич.
Нагадаємо, що Огневич похвалилася несподіваними приємностями за лаштунками.
Як повідомляла Politeka, Злата Огневич зібралася в концертний тур разом з "Квартал 95".
Також Politeka писала, що Огневич похвалилася вечірніми розвагами в поїзді.