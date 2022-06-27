Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танців з зірками" Олена Шоптенко, яка під час війни стала дуже рідко публікувати нові пости в своєму мікроблозі в Instagram, знову з'явилася і звернулася до шанувальників за допомогою.

На своїй сторінці Альона публікувала чарівне фото в красивій темній вишиванці. Схоже вона відображена в момент танцю прямо посеред вулиці, а її волосся майорить на вітрі.

У підписі до публікації Шоптенко розповіла про масштабний танцювальний флеш-моб, який вона з іншими хореографами організовує на одній з головних площ Відня в Австрії. Танцівниця підкреслила, що цей захід вони організовують на підтримку України, там також будуть збиратися кошти на благодійність.

"Дорогі мої Передплатники! Мені дуже потрібна Ваша допомога. Будь ласка, ті, хто зараз у Відні, приєднуйтесь! Ніяка особлива танцювальна підготовка не потрібна, тільки Ваш час і готовність представляти нашу культуру. Не можна допускати, щоб про нас забули! Не можна допускати звикання до війни і насильства. Ми стоїмо за цінності всього цивілізованого світу, захищаючи свою землю, свободу і культуру. До зустрічі! Буду дуже вдячна за поширення інформації. Слава Україні!",- написала Олена.

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