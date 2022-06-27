Даша Квіткова після участі в шоу "Холостяк" стала жити разом з головним героєм проекту Микитою Добриніним. Пара виховує маленького сина Лева і не бажає виїжджати з країни. Зараз Микита захищає нашу країну, тому з Дашею вони бачаться не так часто.

Щоб у дівчини була можливість відпочити, Микита зробив сюрприз і відправив її в невелику подорож з сином. Тому вирішив представити кілька кадрів в мережі, звернувшись до дружини.

"На відстані тисяч кілометрів. Дуже по малому і по ній сумую, вона втомилася від новин, на нервах, але все також прекрасна і сильна. Вона подарунок мені, світло, який підтримує своїх хлопців. Всі наші жінки-неймовірні, сильні, мудрі, заради них і дітей ми переможемо».

Ми писали, Даша відповідає на питання, що стосуються відновлення фігури, досить часто. З недавніх пір дівчина почала активно тренуватися, так як бажає скинути зайві кілограми.

"Поруч зі мною лежала дівчина, худа від природи. Їла піцу, потім якусь булочку і запила це коллой. І лежала я... З'їла яблуко і подумала, що мені вже вистачить лежати, тому пішла в зал. І ось тепер, я лежу вся спітніла на підлозі, тому що я не худа від природи, я п'ю воду і вже набираю вагу!",- поскаржилася Даша.

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