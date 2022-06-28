Джамала в ярких образах поделилась впечатлениями от участия в фестивале Гласто в Великобритании.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором выразила эмоции о мероприятии. По словам Джамалы, ее путь на фестиваль начался еще 15 июня. Ее конечным пунктом назначения был британский Гластонбери, где проходит одноименный музыкальный фестиваль.

«И хотя это музыкальный фест, музыка здесь – все-таки не №1 (даже с Билли Айлиш, Полом Маккартни и Кендриком Ламаром в лайнапе). Абсолютная свобода – ощущение, которое собирает тысячи людей каждый год. Когда происходит магия и хорошие саундтреки идут бонусом», - рассказала о мероприятии певица.

По словам Джамалы, на фестивале также был очень важен концепт. Сама певица на снимках позировала в эффектном наряде, главным элементом которого был головной убор в этнических мотивах.

«Был полон into the wild: со сном в палатке и с электричеством от солнечных батарей, которое включалось по расписанию. Масштабы просто вау: только эта территория – как Житомир по размеру. И среди этого праздника в первую ночь я осталась совсем одна в своей юрте. Погрустила, поплакала… А потом снова ожила – когда бэнд таки доехал почти полным составом», - рассказала Джамала о своем опыте на фестивале.

Напомним, "Холостяк" Добрынин рассказал, как сейчас относится к жене.

Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий заскучала по концертам в Украине.

Также Politeka писала, что беда случилась у Alyona Alyona, артистка поделилась с украинцами.