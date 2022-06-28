Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм ведущий «МастерШеф» напомнил о необходимости привлечь к ответственности всех россиян.

Хименес-Браво поделился кадрами горящего торгового центра в Кременчуге, в который 27 июня прилетела ракета россиян.

«Моя страна пылает. Больше на свете мне бы хотелось, чтобы эти кадры были кадрами с красной площади. Но нет, эти кадры сняты в Полтавской области, Кременчуге», - подписал видео Эктор.

Он признался, что сейчас все его моральные силы будут уходить на ненависть врага. По мнению шеф-повара, к ответственности за боль и разрушения в Украине должны быть привлечены все виновные. Причем Хименес-Браво считает, что к ним относятся не только непосредственные исполнители приказов кремлевского диктатора, но и пассивные наблюдатели.

«Все силы, которые есть сейчас – отдаю ненависти к оркам. За это должен ответить каждый. От того, кто нажал на кнопку до того, кто молчит и говорит что это все политики», - уверен Эктор.

Напомним, экс-"холостячка" Мишина поразилась жестокости россиян.

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