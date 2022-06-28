Ксения Мишина пришла в ужас от комментариев россиян после новой трагедии в Украине.

Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и героиня первого сезона шоу «Холостячка» в своих Сториз поделилась скриншотами комментариев россиян о ракетном обстреле торгового центра в Кременчуге, в результате которого 16 человек погибли и еще 59 пострадали.

Судя по комментариям в соцсетях, для многих россиян это событие стало поводом для радости. Мишина призналась, что не может понять, как люди дошли до такого состояния.

«Иногда мне кажется, что это такое социальный эксперимент, в котором проверяют насколько с помощью информации можно оскотинить человека. Оказывается, можно довести его до уровня бешеной собаки, которая просто рвет мясо зубами и мечется в этой смертоносной агонии», - написала Мишина.

Она также отметила, что в прошлом человечество уже проходило подобное. Актриса призналась, что не понимает, как люди снова вышли на этот виток фашизма.

«Эти приказы дают не люди и исполняют их не люди…это уже не люди. Я не знаю, смогут ли когда-нибудь эти существа вернуть себе человеческий облик», - призналась актриса.

Напомним, "Холостяк" Добрынин рассказал, как сейчас относится к жене.

Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий заскучала по концертам в Украине.

Также Politeka писала, что беда случилась у Alyona Alyona, артистка поделилась с украинцами.