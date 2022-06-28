Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У звезды есть двое детей - Глеб 2015 года рождения и Никита 2020. Анна, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне за независимость с россией. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

В этот раз Анна поделилась кадрами, как умеет петь ее старший сын Глеб. Мальчик стоял с микрофоном и исполнял песню "Стефания".

"Ну и куда же без Стефании", - написала Саливанчук.

"Мы сегодня с Глебом целый день в дороге. Сначала у меня был спорт, а потом у него вы видели вокал. Теперь он голодный, едим хот-дог", - рассказала Саливанчук о своих приключениях в сторис.

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