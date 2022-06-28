Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич отправилась в Карпаты, где покорила вершину Говерлы. Певица публиковала у себя кадры из поездки, восхищаясь красотой природы. Несколько часов назад она рассказала в Инстаграме о последствиях похода.
Певица призналась, что она уже вернулась домой, а физическая усталость начала чувствоваться только сейчас.
"У меня началась крепатура. Но морально я оновилась: я ночевала в палатке, слышала пение птиц, разговор природы. Это очень крутые чувства. Насколько же наша страна красива, невероятно красива. Ее красота не вкладается в сознание. Я подумала, что создам еще одну страницу, которую посвящу горам и путешествиям", - рассказала Злата Огневич.
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Кроме того, певица призналась, что на вершине Говерлы вспомнила свое крымское похождение.
"На Говерле я вспомнила свое крымское происхождение. Это лучшее ощущение, которое может быть", - добавила Злата Огневич.
Напомним, что Огневич похвасталась неожиданными приятностями за кулисами.
Как сообщала Politeka, Злата Огневич собралась в концертный тур вместе с "Квартал 95".
Также Politeka писала, что Огневич похвасталась вечерними развлечениями в поезде.