Как пишет Politeka.net, популярная украинская ведущая поделилась откровенным признанием после трагедии в Кременчуге, где после удара россиян по торговому центру погибли по меньшей мере 16 человек.

«Впервые за четыре месяца начала сдаваться. Я всегда знала, что все будет хорошо, что скоро победа, что мы сильные, что если все родные живы – значит нечего жаловаться и распускать нюни, большинству намного хуже, надо держаться чтоб помогать, чтобы делать все что по силам, боремся…Но сегодня по-другому…»Не живы» все больше украинцев, ракеты летят без перерыва и прицельно в цивильных, я готова впиться в горло любому россиянину, если его случайно не дай Боже встречу», - рассказала ведущая.

Осадчая выразила надежду на то, что сможет начать новый день с новыми силами.

Кроме того, ведущая высказалась о «хороших россиянах», которые сейчас начали приезжать в Украину. Осадчая заявила, что российским оппозиционерам следует заняться поднятием народа у себя на Родине вместо того, чтобы ехать в Украину.

«Езжайте боритесь к себе домой», - заявила Осадчая.

Напомним, экс-"холостячка" Мишина поразилась жестокости россиян.

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