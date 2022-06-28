Известный певец и бывший муж Нади Дорофеевой крайне эмоционально отреагировал в своем Твиттере на атаку россиян по торговому центру в Кременчуге.

Дантес рассказал, что на его страницу в Инстаграм каждого дня жалуются, а посты с нее удаляются. По мнению музыканта, в этом заслуга русских «троллей».

Затем певец обратился к самим россиянам, специально перейдя на русский язык. Дантес признался, что не понимает, как люди могут поддерживать войну и перевирать факты о смертельных трагедиях в угоду пропаганде.

«Перейду на русский, чтоб вы поняли. Просто в голове не укладывается! Как вы можете в своих Телеграм-каналах, в комментариях задавать вопросы, что «Да, давайте бомбить! Так вам и надо! Чтоб вы знали, какие русские сильные!». Да вы пи****сы е****е! Вы вообще никто! Просто с**и ко****ные! Я не понимаю, как так можно делать! Каждый день уже просто пятый месяц вы рассказываете, что мы сами себя бомбим. Вы е****ись? Просто ко****ные твари!», - бурно произносит на видео Дантес.

Стоит отметить, что украинцы в комментариях поддержала певца.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Інста зносить! Тож сюди теж викладаю! pic.twitter.com/Eqk9GcOssW — Gudkov Volodymyr (@DantesVo) June 27, 2022

Напомним, экс-"холостячка" Мишина поразилась жестокости россиян.

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