На своей странице в Instagram звезда разместила свое черно-белое фото с котом на руках, а также тревожное признание.



"124 дня у меня не было ни единого шанса расклеиться. Поиск людей, сборы средств на нужды всех, кому срочно, параллельно я мама троих детей, а это миллион ежедневных бытовых вопросов. Я всех вокруг поддерживала и наоборот не давала всем вокруг расклеиться и впасть в отчаяние. И тут это отчаяние досталось и мне", — поделилась Катя Осадчая.

При этом ведущая признается, что понимает, что многие люди сейчас оказались в значительно более сложной ситуации, чем она.

"Я обещала себе, что буду тем, кто будет всем опорой и не будет раскисать ... Но этот террор не оставляет шанса ... все это и делает террорист, чтобы нас поломать, поломать нашу веру в победу, погрузить нас в отчаяние", — объясняет свое состояние Осадчая.

Даже в такой тяжелый момент Катя не теряет оптимизма и готова дальше продолжать помогать другим.

"Но ведь есть и хорошие новости, нам дали Байрактары бесплатно, а это значит, что Притула сможет купить на собранные деньги еще много чего полезного для бойцов. Мы продолжаем сражаться по всей линии фронта и удачно сбивать и отражать наступления. Зло всегда проигрывает", - пишет телеведущая.

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