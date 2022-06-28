Надя Дорофєєва не стримала сліз після нової трагедії в Україні.

Як пише Politeka.net, популярна співачка не стала приховувати свої емоції після того, як дізналася про удар росіян по торговому центру в Кременчуці. Дорофєєва поділилася постом на цю тему, який виявився занадто агресивним, тому Instagram вважав за краще його видалити. Тоді Надя опублікувала ще кілька сторіз.

"Не можу заспокоїтися. Ненавиджу", - зізналася співачка.

Вона поділилася коротким відео, на якому не змогла стримати сліз.

"Інста видаляє всі пости. Зараз, мені здається, ридає вся країна ... друзі, тримайтеся!",- звернулася до українців Дорофєєва.

У своєму пості, присвяченому трагедії, співачка підкреслила, що дії російської армії – ні що інше, як тероризм.

"Коли використовують насильство над мирними людьми-це тероризм. Кожен день так по всій Україні! Це торговий центр, в якому люди. Рятувальні роботи ведуться. На даний момент вже 13 загиблих. Все це занадто. Мені нестерпно боляче", - написала зірка.

Зазначимо, що за останніми даними кількість загиблих в результаті російської атаки в Кременчуці зросла до 16 осіб. Ще майже 60 постраждали.

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