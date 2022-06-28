Відомий співак і колишній чоловік Наді Дорофєєвої вкрай емоційно відреагував у своєму Твіттері на атаку росіян по торговому центру в Кременчуці.

Дантес розповів, що на його сторінку в Instagram кожного дня скаржаться, а пости з неї видаляються. На думку музиканта, в цьому заслуга російських «тролів».

Потім співак звернувся до самих росіян, спеціально перейшовши на російську мову. Дантес зізнався, що не розуміє, як люди можуть підтримувати війну і перебріхувати факти про смертельні трагедії на догоду пропаганді.

"Перейду на російську, щоб ви зрозуміли. Просто в голові не вкладається! Як ви можете в своїх Телеграм-каналах, в коментарях задавати питання, що "Так, давайте бомбити! Так вам і треба! Щоб ви знали, які росіяни сильні!". Так ви пі****си ї****і! Ви взагалі ніхто! Просто с**и ко****ні! Я не розумію, як так можна робити! Кожен день вже просто п'ятий місяць ви розповідаєте, що ми самі себе бомбимо. Ви ї****ися? Просто ко****ні тварі!", - бурхливо вимовляє на відео Дантес.

Варто відзначити, що українці в коментарях підтримала співака.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Інста зносить! Тож сюди теж викладаю! pic.twitter.com/Eqk9GcOssW — Gudkov Volodymyr (@DantesVo) June 27, 2022

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