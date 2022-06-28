28 июня Украина отмечает День Конституции. Артистка по этому случаю записала видео, где зачитала трогательное стихотворение о жизни женщины в военное время, а также показала жуткие кадры с пострадавшими от полномасштабного вторжения рф украинцами.

"И этот день особенно важен для нас во времена, когда Украина борется за свою государственность в кровавой войне с российским агрессором. Вообще, хочу сказать, принятие Конституции - выдающееся событие в истории Украины. Она является символом правовой основы в стране, залогом равенства и свобод каждого украинца", — подчеркнула Анна Саливанчук.

Актриса подобрала мощные слова, чтобы поздравить украинцев.

"Мы молодая страна с тысячелетней историей. Украина заложена в нашу ДНК, и это является той силой, которая всегда будет в нас. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком. Каждый гражданин с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами", — добавила жена продюсера "Квартал 95".

Поклонники в комментариях поддержали актрису:

"До слез😢, очень красивый стих. Все будет Украина";

"Тебе не повезло быть умной в безумном мире";

"Маленькая очаровательная принцесса, очень красивая актриса, имеет очень прекрасный голос. Приятно слушать, так держать".

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