Певица Светлана Лобода сначала молчала о войне в Украине, а потом приехала и начала помогать восстанавливать город Ирпень на Киевщине.
Украинский актер и звезда сериала "Кріпосна" Тарас Цимбалюк в интервью для "Зіркового шляху" не смог промолчать и высказался о действиях певицы.
Он отметил, что лично с ней не знаком. При этом актер считает, что она заслужила на критику за поведение в первые дни войны.
"Действительно, она сейчас многим помогает, перечисляет деньги, но она - украинка и из-за того, что она первые десять дней не знала какую ей позицию озвучивать, очень сильно упала в глазах украинцев. Эта критика и хейт в ее сторону оправданы", - отметил Тарас Цимбалюк.
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Также он считает, что как только первый российский солдат переступил украинскую границу, любой украинец должен был реагировать на это, а не ждать.
"Есть такая категория людей - приспособленцы и когда началась война: "ой, я не знаю, я жертвую своей карьерой в России, своими подписчиками в России". Когда в таких масштабах начинается гнет твоего государства и умирают украинцы, ты не должна думать десять дней. У тебя должна быть молниеносная реакция. И тут она "дала маху", - добавил Тарас Цимбалюк.
Напомним, что Цимбалюк из "Кріпосної" впервые разразился откровениями о разводе.
Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.
Также Politeka писала, что Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в российском "мыле".