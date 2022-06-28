У червні відомий український актор і зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк приголомшив новиною про розлучення зі своєю дружиною Тіною. Актор вперше прокоментував розрив з коханою в інтерв'ю для "Зіркового шляху".

"Нам не вдалося зберегти теплі стосунки. Кожен вийшов з цих відносин з якимись своїми образами. Певною мірою хтось чимось незадоволений. Це абсолютно нормально. Не можу сказати, що це теплі дружні стосунки. Але, звичайно, я Тіні допоможу в будь-який момент, я не закриваю ніяких дверей. Так само і вона. Ми розлучилися людьми по відношенню один до одного", — поділився Тарас.

До слова, актор зізнався, що розлучення стало для нього несподіванкою. Втім, разом з Тіною вони вже не будуть. За словами Тараса Цимбалюка, вони поставили крапку в їхній історії.

"Я ще півтора місяці тому про це не думав. А через півтора місяці це стало фактом. Тому це дійсно несподівано. Мені здається, це для будь-якої людини несподівано. Що б там не відбувалося", - зізнався актор Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, що Цимбалюк засвітив кадри зі зйомки фінального сезону "Кріпосної".

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