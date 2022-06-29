Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал сам Демин. Ранее в одном из своих интервью Демин рассказывал, что в детстве мама поднимала на него руку.

«Меня очень сильно били. У меня были ноги красные, такие, в крови иногда. Ремнем били и шлангом от стиральной машины», - рассказывал Демин.

Когда Демину было 17 лет, женщина уехала в Испанию.

«Сейчас у нас нет никаких отношений. Мы не общаемся вообще. В моих 17 лет мама уехала в Испанию, она там живет. Мы с ней только на телефонной связи были и виделись впервые лет 5 назад», - признавался ведущий.

Теперь, как оказалось, женщина решила судиться из-за алиментов.

«С ней все хорошо, она в Испании жила еще до войны. Мне кажется, мама не может подавать в суд на сына, чтобы получать алименты... В Испании она живет за что-то. Так что работает, а просить алименты в Украине. Странно, потому над этим работает мой адвокат, - сообщил Слава в интервью "Зірковому шляху".

Поведение женщины удивило и возмутило украинцев. В соцсетях люди пишут слова поддержки Демину и называют происходящее ужасом.

«Бить ребенка до крови – это нужно совсем не иметь сердца. Да и бить ребенка беззащитного вообще... Никогда нет оправдания ни одному насилию. Родную маму не выбирают. А дети должны жить в любви и счастье, какие бы ни были обстоятельства», «Боже, какой ужас. Это не не посторонний человек, это же мама. У меня в голове такое не укладывается», «Урод, а не мать. Было бы все так плохо, она бы не проживала в Испании, а такое сделать в отношении собственного сына - вообще в голове не укладывается», - пишут украинцы.

Напомним, Дантес высказал все, что думает о русских.

Также сообщалось, что Игорь Кондратюк удивил ответом, где и как он сейчас зарабатывает.

Кроме того Politeka.net писала, что Осадчая напомнила, как украинцы сочувствовали россиянам после пожара в Кемерово.