Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка під час війни залишається в Україні, поділилася у своєму Instagram кадрами трагедії в Кременчуці. Як відомо, 27 червня російські окупанти двома ракетами влучили в торговий центр у Кременчуці на Полтавщині. За останні даними в результаті трагедії загинули 15 людей, але кількість жертв зростає, також кілька десятків людей отримали різного ступеня тяжкості поранення.

У своєму пості Катя опублікувала відео з моментом масштабної пожежі, яка виникла в результаті "прильотів" російських ракет. Також телезірка висловила свою думку про російських нелюдів, які це роблять. Осадча нагадала росіянам, як українці співчували їм, коли сталася масштабна пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово, де загинули 60 людей, серед яких 37 дітей.

"Тисячі людей в торговому центрі, поруч жодного військового об'єкта! Ми співчували російським батькам, коли їхні діти згоріли живцем в торговому центрі в Кемерово, а тепер ці самі батьки, нас палять живцем, тільки уявіть масштаб цинізму нації. Це геноцид, це знищення населення. Світ, зупиніть це. Нам потрібно закрите небо!",- написала Катя.

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