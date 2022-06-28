28 червня Україна відзначає День Конституції. Артистка з цієї нагоди записала відео, де зачитала зворушливий вірш про життя жінки у воєнний час, а також показала моторошні кадри з постраждалими від повномасштабного вторгнення рф українцями.

"І цей день особливо важливий для нас у часи, коли Україна бореться за свою державність у кривавій війні з російським агресором. Взагалі, хочу сказати, прийняття Конституції – визначна подія в історії України. Вона є символом правового підґрунтя в країні, запорукою рівності і свобод кожного українця", — наголосила Анна Саліванчук.

Актриса підібрала потужні слова, аби привітати українців.

"Ми молода країна з тисячолітньою історією. Україна закладена у наше ДНК, і це є тією силою, яка завжди буде в нас. Так нехай ця дата в календарі не стане для нас порожнім звуком. Кожен громадянин з гідністю зможе сказати, що ми дійсно маємо ту країну, яку ми заслуговуємо, і ті закони, які прийняли самі", — додала дружина продюсера "Квартал 95".

Шанувальники в коментарях підримали актрису:

"До сліз😢, дуже гарний вірш. Все буде Україна";

"Тобі не пощастило бути розумною в шаленому світі";

"Маленька чарівна принцеса, дуже гарна актриса, має дуже файний голос. Приємно слухати, так тримати".

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