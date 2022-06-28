Шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво в важливий для України день розповів, у чому різниця між українцями та росіянами.

28 червня українці відзначають День Конституції. На своїй сторінці в Instagram Ектор показав своє фото на Майдані Незалежності, а також привітав шанувальників.

"Україна - незалежна і суверенна держава. Держава, де кожен має право вільно жити і висловлюватися. Тебе не заарештують за плакат «нет войне» або незадоволені висловлювання про політиків", — пише зірка.

Ектор також різко висловив своє ставлення до росіян.

"У східного сусіда День Конституції як день лопуха - призначення однакове. В них «право людини» не відоме словосполучення. Чорний мішок - то максимум що за твоє життя пропонує держава. Ми ніколи один одного не зрозуміємо. І не треба", — наголосив "Майстер Шеф".

Хіменес-Браво нагадав, як державне свято відзначали в мирні часи.



"В той день був вихідний, в Києві всі гуляли Хрещатиком, зустрічалися на келих вина на Подолі. Пам’ятаю ще у цей день по всьому місту були концерти під відкритим небом. Багато хто ходив у вишиванках і всі посміхалися ❤️", — розповів ведучий.

Попри напружену ситуацію в країні Хіменес-Браво не втрачає оптимізму та вірить, що вже зовсім скоро разом з нами святкуватимуть і жителі окупованих Луганська, Донецька, Маріуполя, Херсона та Крима.

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