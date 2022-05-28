Не так давно стало відомо, що Таїсія Повалій відкрито підтримує агресію рф, в той час як її син виступає за Україну і бажає миру нашим громадянам. Зокрема, Денис відверто каже, що не має ніякого відношення до позиції матері.

На своїй сторінці в Instagram молодий чоловік розповів докладніше про свою позицію, а також опублікував свою пісню Another day, текст якої написав через рік після початку бойових дій на Донбасі.

Зазначимо, Денис разом з дружиною і маленьким сином з початку повномасштабної війни РФ проти України поїхав до Іспанії.

«Неизданное #1. Текст "Another day" прийшов до мене (або я його закликав, сівши за АйПед) через рік після початку бойових дій на Донбасі, за кілька днів до мого весілля. До речі, дружина і монтувала @svetlana_viktorovnav відос), за що їй низький уклін! !! Викладаю шматок одного з дублів в студії без купюр... Якщо будуть позитивні відгуки - будемо допрацьовувати ... поки на спів немає ніякого натхнення..."»

Раніше відома українська телеведуча Катя Осадча бурхливо відреагувала на виступ Повалій в Росії. Як стало відомо раніше, українська співачка виступила на концерті до Дня Перемоги в Росії і виконала пісню "Рушник" українською мовою. При цьому за її спиною на екрані було зображення українського прапора.

Ця "витівка" Повалій обурила Осадчу. Телезірка у своїх Instagram-сторіс запропонувала позбавити українського громадянства Повалій.

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