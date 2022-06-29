Все дело в том, что Дикусар теперь служит в ВСУ и редко имеет возможность ответить на звонок.
«Мои друзья, как ни странно, это мои бывшие возлюбленные. Поэтому я звоню и Диме Коляденко, и Диме Дикусару, но больше разговариваю с его мамой. Дима не выходит на связь, потому что он в той части, где идут военные действия. Дима, возможно, на задании и он не может так часто разговаривать, как я бы хотела», - рассказала Билык в эфире программы «Ранок з Україною».
По словам Билык, в последний раз она лично разговаривала с Дикусаром около месяца назад.
Также певица дала несколько советов тем украинским женщинам, которые ждут своих мужчин с фронта.
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"Надо как можно чаще связываться и звонить и маме. Возможно, папе. Разговаривать, как его жизнь там и, возможно, слать какие-то фото, чтобы любимый верил, что он скоро вернется, и вы снова будете вместе", - посоветовала Билык.
Напомним, танцор Дмитрий Дикусар, который после начала войны пошел в ВСУ, вышел на связь после трагедии на полигоне под Львовом.
«Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого пекла и быстро передислоцироваться. Поэтому, если у этих выблядков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, готовых брать в плен этих…(мы не знали, ехали на учение) стало значительно меньше…» - рассказывал Дикусар, публикая также кадры с места ракетного удара.
Билык также рассказала, как муж Таисии Повалий смотрит телевизор и радуется тому, что происходит в Украине.
Также сообщалось, что в Украине нашли управу на Королеву и Филиппа Киркорова.