Ирина Билык поддерживает связь со своим бывшим супругом – известным танцором Дмитрием Дикусаром. Однако после полномасштабного вторжения рф чаще общается с его мамой, чем с ним.

Все дело в том, что Дикусар теперь служит в ВСУ и редко имеет возможность ответить на звонок.

«Мои друзья, как ни странно, это мои бывшие возлюбленные. Поэтому я звоню и Диме Коляденко, и Диме Дикусару, но больше разговариваю с его мамой. Дима не выходит на связь, потому что он в той части, где идут военные действия. Дима, возможно, на задании и он не может так часто разговаривать, как я бы хотела», - рассказала Билык в эфире программы «Ранок з Україною».

По словам Билык, в последний раз она лично разговаривала с Дикусаром около месяца назад.

Также певица дала несколько советов тем украинским женщинам, которые ждут своих мужчин с фронта.

"Надо как можно чаще связываться и звонить и маме. Возможно, папе. Разговаривать, как его жизнь там и, возможно, слать какие-то фото, чтобы любимый верил, что он скоро вернется, и вы снова будете вместе", - посоветовала Билык.

Напомним, танцор Дмитрий Дикусар, который после начала войны пошел в ВСУ, вышел на связь после трагедии на полигоне под Львовом.

«Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого пекла и быстро передислоцироваться. Поэтому, если у этих выблядков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, готовых брать в плен этих…(мы не знали, ехали на учение) стало значительно меньше…» - рассказывал Дикусар, публикая также кадры с места ракетного удара.

Билык также рассказала, как муж Таисии Повалий смотрит телевизор и радуется тому, что происходит в Украине.

Также сообщалось, что в Украине нашли управу на Королеву и Филиппа Киркорова.