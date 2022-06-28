"Я знаю знайомих, які запрошували на свої дні народження російських виконавців. І платили їм вдесятеро більше, ніж українському артисту".

Про це в ефірі «Ранок з Україною» розповіла співачка Ірина Білик. За її словами, можливо, люди, які організовували концерти та виступи російських артистів на території України, «прискорили те, що з нами зараз відбувається».

"Зали під час виступу російських артистів були викуплені і повними це означає, що українці забули, що українці добрі: «Gриїжджайте до нас, ми вас чекаємо», - розповіла Білик.

Коментуючи мовчання таких артистів, як Ані Лорак і Таїсія Повалій, Білик розповіла, що викреслила їх зі свого життя.

"Ні, у мене немає жалю до цих артистів. Я викреслила ці імена назавжди. Я бачила людей, які мені розповідали, що відбувається зараз з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться в телевізор і радіє від того, що відбувається з нами тут@, - розповіла Білик.

Нагадаємо, син запроданки Повалій публічно оголосив про підтримку України, наперекір матері.

Також повідомлялося, що в Україні знайшли управу на Наташу Корольову і Кіркорова.

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